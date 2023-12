Maciej Orłoś w TVP Info o powrocie do "Teleexpressu": "Towarzyszą mi MIESZANE UCZUCIA". Nagle przerwała mu Dunikowska-Paź. Wspomniała o trudnościach

Maciej Orłoś mówi w TVP Info o zmianach w "Teleexpressie"

Szykuje się moment mojego powrotu do "Teleexpressu", ale kiedy on nastąpi, tego dokładnie nie wiemy, są pewne przewidywania, może to będzie przyszły tydzień, więc tak trochę jestem w blokach startowych. Umówiliśmy się, że będę gospodarzem pierwszego wydania. Chyba chodzi o to, żeby to był taki symboliczny moment powrotu - nie chodzi tylko o mnie, ale powrotu telewizji publicznej do swojego właściwego kształtu - dodał.