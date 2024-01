Maciej Orłoś OSTRO o TV Republika. Oglądał nowe wydania. "Kłamstwo za kłamstwem"

Miesiąc temu w mediach publicznych zaszły poważne zmiany. Nagle przerwano sygnał w TVP , a część pracowników miała problem z dostaniem się do miejsca pracy. Wszystko to było związane z odebraniem dotychczasowych propagandowych kanałów PiS -owi.

Maciej Orłoś miażdży TV Republika

Zmiany w mediach publicznych oznaczały również w powroty starych dziennikarzy do stacji. Mowa tutaj między innymi o Macieju Orłosiu, który znów prowadzi "Teleexpress". W rozmowie z serwisem Jastrząb Post zdradził, że przez jakiś czas sprawdzał, co się dzieje u konkurencji. TV Republika nie wywarła na nim dobrego wrażenia. Widzi dokładnie to, co jeszcze miesiąc temu można było oglądać w TVP.