Maciej Pela opublikował WYMOWNE nagranie o "krzywdzie i unikaniu odpowiedzialności". "Do mnie przemówił"

Mam pewne podejrzenia że mój facet może byc narcysta Zauważyłam pewne niepokojaxe zachowania.On decyduje kiedy pojedziemy do rodziny gdzie kiedy i ja mam się dostosować a kiedy mówię że to tak nie można za kogoś decydować a on na to mówi o co ci chodzi.Siedzi codziennie przed lustrem i twarz myje codziennie mówiąc że trzeba być schludnym.Ubrania musA być czyste i idealnie wyprasowane . Czepia się moich znajomych że są jacyś dziwni i on decyduje kiedy mój znajomi mają do nas przyjść .Ostentacyjnie czuję że moje potrzeby są w tym związku pomijane bo on chce o wszystkim decydować.Daje dużo miłości i czułości nawet niekiedy bombarduje miłością a jak ktoś mi się nie podoba to za plecami obgaduje i to bez znaczenia czy to mój ojciec znajomy obcy x ulicy sąsiad.Po prostu jak mojemu facetowi ktoś się nie spodoba to próbuje oczerniać ta osobę w moich oczach mówiąc z kim ty się zadajesz twój znajomy jest jakiś dziwny twój ojciec nudny itp.On uważa że tylko on i jego rodzina sa cacy Nic nie można mu powiedzieć bo on jest super i jego rodzina s ode mnie wszyscy zli hehe