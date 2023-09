Maciej Stuhr DOSTAJE GROŹBY po tym, jak zagrał w filmie "Zielona granica"! Jego żona pokazała SMS-y: "Nikt wam porządnie nie WP****OLIŁ..."

Helena 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Moim zdaniem za mało się pomaga w miejscach skąd docierają Ci ludzie a przez brak rzetelnych informacji w mediach, ciężko nam zrozumieć ich motywację. To nie jest tak, że ktoś z Erytrei, Syrii czy Afganistanu, budzi się któregoś dnia i postanawia przenieść się do Europy. Oni nie mają wyboru, bo w ich krajach nie da się żyć. I ktoś do tego doprowadził. Ci ludzie często świadomie decydują się na niebezpieczną podróż w nieznane, bo wiedzą, że jak nic nie zrobią to i tak umrą od chorób czy głodu. Kiedyś na kursie niemieckiego chłopak z Erytrei właśnie miał powiedzieć czego się boi najbardziej. Wiecie co powiedział? Że dużych ryb. Wyjaśnił, że bał się jak płynęli pontonem do Europy, że fala go przewróci i wpadną do wody a tam są duże ryby. Poznałam 18letniego Afganczyka, analfabeta, dopiero w Niemczech uczył się pisać i czytać. Mówił, że 10 lat pracował jako krawiec, czyli od 8 roku życia. Wcześniej 3 lata zbierał z innymi dziećmi haszysz. Biegal w majtkach po polu, a dorośli ściągali z tych dzieci hasz, który przyklejał się do skóry. Kobieta z Kongo straciła niemowlę i 3 letnią córkę w jakichś lokalnych zamieszkach. Jak posłucha się tych ludzi, to zmienia się myślenie o świecie, jednak nadal uważam, że nie można wpuszczać wszystkich ale szukać sposobu żeby pomagać im w ich krajach.