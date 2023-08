Maciej Stuhr mówi o pogarszającym się stanie zdrowia ojca. "Powoli zaczyna TRACIĆ KONTAKT z rzeczywistością"

Jerzy Stuhr niedawno był gościem BiG Festivalowski w Płocku. Było to pierwsze publiczne wyjście aktora, po tym, jak jakiś czas temu media donosiły o jego złym stanie zdrowia. Kilka miesięcy temu Jerzy Stuhr przeszedł operację wycięcia nowotworu krtani w jednej z klinik w Zakopanem. Maciej Stuh r, promując swoją najnowszą produkcję ponownie otworzył się na temat zdrowia ojca.

Maciej Stuhr o stanie zdrowia ojca: "On jest już gdzie indziej"

Syn schorowanego aktora przygotowuje się do premiery trzeciego sezonu " Belfra ". Z tej okazji Maciej Stuhr otworzył się na temat relacji z ojcem . W rozmowie z "kultura.gazeta.pl" gwiazdor " Belfra " wyznał, w jakim stanie zdrowia jest Jerzy oraz jak wpływa to na ich relacje.

Wkraczam w nowy rozdział w życiu i moich relacji z tatą, który jest po prostu bardzo schorowanym człowiekiem. Niestety powoli zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. Nie jest już tym samym człowiekiem, którego nie tylko ja znałem, ale przecież wszyscy go znamy i pamiętamy. Czasami nam się wydaje, że mamy do czynienia z tym człowiekiem, ale on jest już troszkę gdzie indziej - opowiedział.