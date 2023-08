Sąd zmieni kwalifikację czynu dla Jerzego Stuhra? Prokuratura nie odpuszcza i chce WYŻSZEJ kary

Viki 24 min. temu zgłoś do moderacji 19 4 Odpowiedz

Co do opinii o "wybitności" Stuhra - ktoś zaczął, a następni bezmyślnie powtarzali. Aktor grał w miarę poprawnie, miał szczęście do ról (albo też umiał załatwić - Wilhelmi bez powodu by nie klepał - to pewne). Stuhr opracował sobie kilka gagów, które ogrywał wszędzie do znudzenia, np. usłużne częstowanie "papierosikiem" (Wodzirej, Seksmisja, Z biegiem lat, z biegiem dni - i nie pamiętam, gdzie jeszcze). Drugi gag - podziw zmieszany ze zdziwieniem, z otwarciem gamoniowatej gębusi - to też mu dobrze wychodziło, bo pomagał wygląd. No wiem, że nieładnie kpić z wyglądu - ale czy zagrał choć jedną wybitną rolę? Gdyby grał ktokolwiek inny, to mogłoby być tylko lepiej, więc gdzie ta wybitność?? Za to paskudnymi opiniami o rodakach i ojczyźnie dorównał Jandzie.