Maciej Stuhr też odpowiedział na wywody Krzysztofa Skiby: "Nie za bardzo zrozumiałem... NIE CHLEJĘ z gośćmi wódy!"

Krzysztof Skiba ujawnia realia pracy konferansjera i zaczepia znanych kolegów. Marcin Prokop odpowiedział

Maciej Stuhr też odniósł się do wywodów Krzysztofa Skiby o "zwiewaniu z imprez"

Do gorącej dyskusji włączył się także kolejny z wywołanych do tablicy celebrytów. O krótki komentarz pod wpisem Prokopa pokusił się Maciej Stuhr . Aktor przyznał, że niezbyt rozumie, co właściwie swoim wywodem chciał przekazać Krzysztof Skiba. Oznajmił, że choć trudno mu pojąć wymowę wpisu muzyka, to zdaje mu się, że został wymieniony w tej lepszej grupie...

Swoją drogą, ja nie za bardzo zrozumiałem ten jego wpis… Nie za bardzo wiem, co on chciał powiedzieć. Pomijam fakt, że właściwie Skiby nie znam (nie wiem, czy widzieliśmy się choćby raz w życiu), i że choć nie chleję z gośćmi wódy, to jednak czasem z nimi zostaję, choćby w charakterze zakopiańskiego misia, ale jaka jest wymowa tego wpisu, to dość trudno mi pojąć… No, ale w sumie chyba zostaliśmy wymienieni w tej lepszej grupie - podsumował Stuhr.