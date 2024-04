Maciej Stuhr trafił na SOR! Zwrócił się do fanów (FOTO)

Swego czasu Maciej Stuhr lubił skracać dystans między sobą a fanami i chętnie opowiadał w wywiadach o swoim życiu prywatnym, sypiąc rodzinnymi anegdotkami jak z rękawa. To się jednak zmieniło i dziś do zwierzeń na temat swojej codzienności podchodzi z większą rezerwą, na co mógł mieć wpływ skandal z jego ojcem Jerzym w roli głównej.