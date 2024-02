Żona Macieja Stuhra relacjonuje wakacje w Meksyku z mężem i dziećmi: "Dziś byliśmy w raju!" (ZDJĘCIA)

Maciej Stuhr jest jednym z najbardziej wziętych rodzimych aktorów, więc media uważnie śledzą nie tylko jego karierę, lecz również życie prywatne. Syn Jerzego Stuhra w przeszłości przez 15 lat był mężem Samanty Stuhr, z którą doczekał się dorosłej dziś córki Matyldy. Po rozwodzie aktor spotkał na swej drodze Katarzynę Błażejewską, z którą związany jest do dziś. Para wychowuje razem syna Tadeusza, jak również potomka Katarzyny z poprzedniego związku, Stanisława. Nie jest tajemnicą, że małżonkowie regularnie są bohaterami medialnych nagłówków - oboje dość chętnie komentują bowiem realia życia w Polsce, nie stroniąc od tematów związanych z polityką.

Żona Macieja Stuhra relacjonuje wakacje w Meksyku. Pokazała zdjęcia

Katarzyna Błażejewska-Stuhr z zawodu jest dietetykiem klinicznym oraz psychodietetykiem, na co dzień aktywnie działa też w mediach społecznościowych. Żona Macieja Stuhra chętnie publikuje na swoim instagramowym profilu posty związane z tematyką żywieniową i okazjonalnie odsłania też przed obserwatorami kulisy swojej codzienności. Ostatnio dietetyczka zrelacjonowała na przykład w sieci zagraniczne wakacje w rodzinnym gronie.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr i Maciej Stuhr wraz z pociechami obenie przebywają w słonecznym Meksyku. W poniedziałek żona aktora podzieliła się z fanami kilkoma ujęciami z rajskich wczasów. Jak zdradziła, tego dnia wraz z rodziną mieli okazję podziwiać jedną z meksykańskich atrakcji turystycznych - Wodospady Agua Azul. Błażejewska-Stuhr zaprezentowała na Instagramie malownicze kadry wykonane podczas wycieczki, nie ukrywając, że dostarczyła ona jej rodzinie niezapomnianych wrażeń. Wśród opublikowanych przez nią zdjęć znalazło się m.in. ujęcie, na którym widać, jak pływa w lazurowej wodzie. Dietetyczka pokazała też fotografię, do której zapozowała na tle meksykańskich wodospadów w towarzystwie męża i pociech.

Dziś byliśmy w raju! Wodospady Aqua Azul to jest coś nieziemsko pięknego! A najwspanialsze jest to, że kąpaliśmy się tam niemal samotnie. Owszem, przyjechało sporo turystów autokarami, ale my wybraliśmy się na spacer w kilometr w górę rzeki - dotarliśmy w miejsce, gdzie byli już tylko okoliczni mieszkańcy (zasugerowali nam, że chcą być tam sami). A potem zeszliśmy poniżej miejsca, gdzie kąpali się przyjezdni i mieliśmy ten raj dla siebie - napisała pod zdjęciami.