Maciej Stuhr znów uderza w PiS. Udostępnił WYMOWNY cytat z Gmachu Sądu Najwyższego (FOTO)

Maciej Stuhr praktycznie od początku rządów PiS mocno angażuje się w sprawy społeczno-polityczne i zabiera w nich głos, co spotyka się z mieszanymi odczuciami opinii publicznej. Wiąże się to również z wciąż rosnącym hejtem w sieci. Podobne zaangażowanie wykazuje także ojciec Maćka, Jerzy Stuhr. Łączy ich więc zarówno miłość do aktorstwa, jak i niechęć wobec partii rządzącej.