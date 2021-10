Maciej Szczęsny zatrzymany za JAZDĘ PO ALKOHOLU!

Hejka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

U nas w Polsce to norma. U mnie w zakładzie pracy nawet kierownik przychodzi pod wpływem i pani dyrektor o tym wie bo sama pije. Ale oni wymagają szacunku do nich jako do kierowników. Normalnych pracowników besztają za byle co, ale osoby pijące już nie... Tylko donosicielstwo i pijaństwo kròluje, nic więcej. I tak prawie w każdym zakładzie. I nie piszcie że karma wraca bo to nieprawda.