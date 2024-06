Maciej Zakościelny baluje na mieście z Martą Żmudą Trzebiatowską i Aleksandrą Domańską. Towarzyszyła mu też znana modelka (ZDJĘCIA)

The north 44 min. temu zgłoś do moderacji 24 6 Odpowiedz

Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, czy oświadczenie Kate o raku było wygenerowane przez AI niech sobie wpisze w Google "Kate Middleton 1st November 2023 striped jumper" wejdźcie w galerie i zobaczycie jak Kate była wtedy ubrana. Jej oświadczenie jest wierną kopią tego jak wtedy wyglądała, to było spotkanie z ojcami w Londynie pt. Shaping us. Kate ma identyczne włosy, ten sam sweter, podobnie trzyma dłonie, nawet te same kolczyki kółka! Jak popatrzycie na jej prawą dolną powiekę (po naszej prawej) powiekę to ma tam sklejone rzęsy i widać je też na filmiku o raku! Zastanawia mnie tylko, czy Pałac ma ludzi za niezbyt mądrych, że robi takie rzeczy, nawet nie za bardzo się postarali, żeby to trochę zatuszować, pozmieniać. Do tego dochodzą inne rzeczy jak martwe tło, opadająca lewa strona nosa itp. Oświadczenie Kate to sztuczna inteligencja, to nigdy nie była naprawdę ona.