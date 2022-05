Maciej Zakościelny... broni Antka Królikowskiego: "Temu człowiekowi TRZEBA WYBACZYĆ różne rzeczy. To WSPANIAŁY kolega i człowiek"

Mamy kontakt. Od "Diagnozy", "Dywizjonu 303", w którym Antek pięknie zagrał i bardzo mi pomógł swoją obecnością, swoim warsztatem, tą umiejętnością tylko jemu znaną i bycia fajnym partnerem, to bardzo się polubiliśmy. On wie, że może na mnie liczyć, zawsze. Prawda, Antek? - zapytał, mając chyba nadzieję, że jego kumpel to przeczyta.

Nie wiem jakie były jego intencje, myślę, że tylko dobre i pozytywne, bo to jest wspaniały kolega i człowiek. Jeżeli jest na niego nagonka, to myślę, że temu człowiekowi trzeba wybaczyć różne rzeczy, bo to jest fajny gość. Taki człowiek, na którego można liczyć. Dobrze wychowany - wciąż młody człowiek, fajny kolega. Myślę, że rodzinnie też nie ma mu nikt nic do zarzucenia, to jest fajny brat, syn i wujek, i tata - dodał.