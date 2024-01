Maciej Zakościelny potwierdził rozstanie z matką swoich dzieci. W "Pytaniu na Śniadanie" opowiedział o dzieciach i ojcostwie

Do rozstania miało dojść kilka miesięcy temu. Według informacji, do których dotarli dziennikarze "Super Expressu", to Paulina Wyka wyprowadziła się z domu . W końcu wieści o rozstaniu potwierdził sam aktor.

Maciej Zakościelny wprost o ojcostwie i opiece nad synami

Rzeczywiście bardzo mi to pomogło, ale ja w tej funkcji, w tej roli już od dawna się widziałem. Wiedziałem, że chcę mieć dzieci, ale nie wiedziałem, że to jest aż takie wyzwanie. Naprawdę wiele mnie to uczy każdego dnia. Nie tylko uczę się z książek, ale głównie uczę się w praktyce. No i muszę powiedzieć, że bardzo mnie to zmieniło - stwierdził gwiazdor.