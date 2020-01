Maciek z "Love Island" OSTRZEGA Oliwię: "Jeśli zostanę uniewinniony, to mogę odbić piłeczkę"

Pierwsze sygnały świadczące o tym, że Maciej Szewczyk z Oliwią Miskiewicz pasują do siebie jak pięść do nosa mogliśmy zaobserwować już podczas nagrań pierwszego sezonu Love Island. Wyspa Miłości. Dziewczynie nie pasowało, że Maciej jest osobą dość impulsywną i prostą w obyciu , natomiast mężczyźnie nie odpowiadała szemrana historia Oliwii, z nagimi sesjami zdjęciowymi i niejasnymi źródłami utrzymania w rolach głównych. Prawdziwa impreza rozkręciła się jednak dopiero po zakończeniu programu.

"Moje oświadczenie oczywiście będzie. Oczywiście jestem w kontakcie z moją panią adwokat, ale nie będę dawać żadnych danych, bo nie będę robił reklamy bo, po co? Tak się zastanawiam, co to wszystko ma na celu i ciężko powiedzieć, czy to może zastój na Instagramie, czy jakiś pan adwokat wpadł na pomysł, że można zarobić, tylko jakim kosztem? Może nie powiedział Oliwii, że jeśli zostanę uniewinniony, to mogę odbić piłeczkę, a wtedy jestem na korzystniejszej pozycji. Nie będę teraz zdradzać szczegółów, nie będę mówił jak było, o co chodziło i tak dalej. Wszystkiego i tak się dowiecie" - mówi rozżalony Maciej.