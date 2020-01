Maciej z "Love Island" odpiera zarzuty Oliwii o znęcanie się: "CHCE PIENIĄŻKI DOSTAĆ. Teraz idę na siłkę"

Wcale nie mniej ciekawie zrobiło się, gdy "zakochani" opuścili już egzotyczną Wyspę Miłości. Ich związek kilkakrotnie się rozpadał tylko po to, aby aspirujący celebryci mogli ponownie się zejść, wywołując tym samym lawinę medialnych spekulacji. Ostatecznie "wielkie uczucie" zakończyło się wraz z opublikowaniem przez Macieja serii zrzutów ekranu, mocno sugerujących, że Oliwia utrzymuje się w Londynie głównie ze środków hojnych darczyńców, a nie własnej pracy . Wyraźnie oburzona dziewczyna skontrowała oskarżenia byłego partnera w ostatnią środę, zapowiadając, że składa do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uporczywego nękania i psychicznego znęcania się przez Macieja Szewczyka.

"Jakiś adwokat może wpadł na pomysł, żeby zarobić. Dodała jego dane, żeby zrobić mu reklamę. Po co kontakt do niego, jak to nasza sprawa"? - zapytał retorycznie, jakby był kompletnie nieświadomy faktu, że na przestrzeni ostatnich tygodni to on sam upubliczniał kulisy ich związku.