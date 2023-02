Madonna już ROZSTAŁA SIĘ z młodszym o 41 lat modelem! "Przeżywa gorszy okres"

Wygląda na to, że kolejna miłosna przygoda Madonny właśnie dobiegła końca. Jak informuje Page Six, królowa popu rozstała się z Andrew Darnellem . Związek tych dwojga był o tyle ciekawy, że partnerów dzieliło aż 41 lat . Madonna ma 64 lata, Andrew Darnell natomiast 23. Zakochani wytrzymali ze sobą całe pięć miesięcy.

Tożsamościowy kryzys Madonny

Informator portalu twierdzi, że gwiazda doświadczyła po rozstaniu "kryzysu tożsamości". Do tej pory nie zwracała większej uwagi na internetową krytykę, jednak fala hejtu, która spotkała ją po ostatnim wystąpieniu na gali Grammy , totalnie ją przytłoczyła. Rozstanie z Andrew okazało się więc tym bardziej dotkliwe.

Madonna nie traktowała tej relacji zbyt poważnie, więc to nie tak, że ma teraz złamane serce. Po prostu do rozstania doszło w bardzo nieodpowiednim momencie - donosi źródło Page Six.