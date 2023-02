Madonna odpowiada na krytykę swojej NOWEJ TWARZY: "Muszę mierzyć się z ageizmem i mizoginią. Kłońcie się w pas, S*KI"

Gdy podczas niedzielnej gali Grammy zapowiedziano wyjście na scenę Madonny, wiadomo już było, że szykuje się jakaś aferka. Gwiazda z rozkręcania obyczajowych skandalów zrobiła w końcu swój znak rozpoznawczy. Tym razem jednak wyjątkowo internautów nie sprowokowało to, w czym przyszła ubrana ani nawet to, co miała do powiedzenia. Wszyscy skupili się niemal wyłącznie na zmieniających się rysach twarzy 64-latki.