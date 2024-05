Madonna OBMACUJE I CAŁUJE półnagą tancerkę na scenie w Rio de Janeiro (ZDJĘCIA)

Madonna to ikona popkultury, która od lat buduje swoją karierę na kontrowersjach i odważnych nawiązaniach do seksualności oraz religii. Już w latach 80. zyskała opinię skandalistki, zwłaszcza po nagraniu piosenki "Like a Prayer", która wywołała falę protestów ze strony Kościoła katolickiego. Było to jedynie wodą na młyn artystki, która postanowiła zapisać się w historii jako symbol seksualnej emancypacji i kobiecej siły.