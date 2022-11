Madonna publikuje niepokojące TikToki, a jej fani SĄ PRZERAŻENI: "Coś jest z nią NIE TAK!" (WIDEO)

To jest po prostu okropne! Co się stało z prawdziwą Madonną? Piękną i utalentowaną?; Coś jest nie tak z tą panią; Dorastałem z Madonną - fenomenem lat 80. To nie jest Madonna. To desperacka próba zwrócenia na siebie uwagi. Tak bardzo mi się to nie podoba, przygnębia mnie to; Co do k*wy jest z nią nie tak?!; Ta kobieta postradała zmysły, czas na emeryturę; Byłaś moją idolką, kochałam twoją muzykę i kreatywność. Proszę, nie publikuj takich filmów, to zaczyna być przerażające - pisali skonsternowani obserwatorzy.