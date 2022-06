63-letnia Madonna CAŁUJE SIĘ na scenie z 26-letnią raperką, która chwilę wcześniej lizała jej KROCZE (WIDEO)

Kalina 49 min. temu zgłoś do moderacji 222 4 Odpowiedz

Widziałam jej koncert. Po ruchach i sylwetce widać że to babcia. Nie udało jej się utrzymać formy Cher czy Tiny Turner. Jest przygarbiona, wolna, nieskoordynowane i zdaje się że czasami zapomina układu tanecznego. Fajnie, że wciąż jej się chce, ale to już nie to. Mam wrażenie że zbuntowana Madonna którą pamiętamy z lat 80 miałaby bekę z tego kim Madonna próbuje być teraz. Zamiast wyznaczać trendy kopiuje młodsze kolezanki ale nie bardzo jej już to wychodzi