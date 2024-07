Madonna wbiła na imprezę podczas Parady Równości w Nowym Jorku. Zaprezentowała ODMIENIONĄ twarz (ZDJĘCIA)

Niemal od początku swojej kariery Madonna cieszy się statusem ikony społeczności LGBT. W przeciwieństwie do wielu artystów niewychylających się z kontrowersyjnymi wypowiedziami w obawie przed gniewem dyrektorów wytwórni muzycznych, nigdy nie bała się otwarcie wyrażać swoich poglądów. Już na początku lat 90. przełamywała tabu, przechodząc do historii jako pierwsza światowej sławy artystka, która udzieliła wywiadu magazynowi dedykowanemu mniejszościom seksualnym. To właśnie wtedy wypowiedziała głośne słowa o tym, że "każdy z nas ma biseksualną naturę".