Maffashion i Michael Danilczuk faktycznie MAJĄ SIĘ KU SOBIE?! Jest kolejny "dowód" (FOTO)

Maffashion i Michael Danilczuk byli bohaterami minionej edycji "Tańca z Gwiazdami". Taneczne show po raz kolejny zawitało na ekrany, tym razem serwując widzom dość mocną reprezentację gwiazd. Jedną z uczestniczek była właśnie Julia Kuczyńska, która od lat obecna jest w rodzimym show-biznesie. Mimo że celebrytce nie udało się wygrać tanecznego show, to z całą pewnością otrzymała ogromne pokłady sympatii od widzów, co pozwoliło jej dotrzeć aż do finału.

Maffashion i Michael Danilczuk mają się ku sobie? Są "dowody"

U nas Polsce jest zimno pół roku, to czym więcej ognia między ludźmi to dobrze. Jeśli chodzi o taniec i to, co robią, to widać, że się czują coraz lepiej. A czy z tego będą dzieci? Zobaczymy - wspominał w rozmowie z Pudelkiem Tomasz Wygoda.