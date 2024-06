Maffashion i Michał Danilczuk podsycają plotki O ZWIĄZKU. Tym razem wylecieli do Włoch na wesele znajomych (ZDJĘCIA)

Patrycja 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Stracili głowę dla siebie fajnie się to ogląda bo to szczęście aż od nich bije 😊😊 Należy im się odpoczynek po kilku miesiącach tej żmudnej (chociaż pięknej) pracy i fajnie że to pokazują i nie ukrywają się, chociaż myślałam że będą to ukrywać bo od 2 dni była cisza na instagramie😅 A tu proszę dzisiaj odpalam tego instagrama i niespodzianka, niech im się wiedzie bo są cudowni i Julka w końcu ma normalnego, świetnego chłopa który wzbudza dużą sympatię, a ona tak przy nim promienieje! ❤️ Dawno nie kibicowałam tak żadnej parze przez ekran i mam nadzieję że im się uda, zawsze jak widzę ich razem na relacji to uśmiech automatycznie pojawia się na mojej twarzy