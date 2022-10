Maffashion i Roksana Węgiel szaleją na Camp Nou: "Z wizytą u Roberta" (ZDJĘCIA)

Okazuje się, że Ann i właścicielka La Manii nie były jedynymi znanymi z polskiego show biznesu twarzami, które można było wypatrzyć podczas środowego meczu FC Barcelona z Bayernem. Tego wieczora na trybunach Camp Nou zasiadły także... Maffashion oraz Roksana Węgiel , które wspólnie wybrały się ostatnio do Hiszpanii.

Nie, nie jestem na planie sama, a Roxie jest w innym miejscu. Jesteśmy tu razem. Po prostu kiedy ja mogę do was gadać, ona ma foty i nagrania. Pozdrawiamy i jesteśmy podekscytowane - relacjonowała Maff, pozując z wokalistką.

No mega, jest super - zgodziła się Roxie.

Wspaniale wyglądacie, przepiękne z Was dziewczyny; Słodziny; No ogień; Śliczne z Was kobiety, pozdrawiam - zachwycali się celebrytkami inni internauci.