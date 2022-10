Maffashion WYMYKA SIĘ (?) z miłosnych sideł "blu3aby" podczas upojnej nocy we dwoje (ZDJĘCIA)

mmm 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Niczego się nie boję, bo wiem, że Pan Jezus Jest i te wszystkie problemy, lęki, słabości, uzależnienia są obmywane i oczyszczane Jego Krwią. Ja, moja rodzina, brat, wszyscy ludzie Jesteśmy zanużani w Jego Krwi. Tak bardzo dla Nas cierpiał, był wrakiem nie przypominał człowieka, abym nie musiała już niczego się bać, zmagać, czy przejmować. On To wszystko zabrał na krzyż i został skatowany za to wszystko. Nicht nie może mnie tak kochać . Dziękuje Pan Jezus działa cuda. Wystarczy się do niego zwrócić, bo on JEST i słyszy. Zawierzcie mu siebie, swoje rodziny, swoją pracę, zawierzcie i oddajcie mu swoję zycie. A wszystko będzie się zmieniać. On da wam Radość i siłę, do przezwyciężania przeciwności. Panie Jezu dziękuje za to radość i pokój serca, gdy wcześniej nic mnie nie cieszyło. Nawet gdy źle się dzieję to czuje taki pokój i wiem, że Ty jesteś.