Różowowłosa Maffashion i zasmucony (?) "blu3aby" ŻYWO DYSKUTUJĄ na usłanym liśćmi chodniku (ZDJĘCIA)

nikt ważny 14 min. temu 5 16

Pani Alu co piszesz o tonie tapety - znam Julię od małego. Razem się wychowywaliśmy. Wyrosła na piękną kobietę i wyjechała do Warszawy. Zawsze się w niej podkochiwałem. To super dziewczyna i bardzo mi przykro czytać o tym jak Ją tu jedziecie. Znam Ją trochę. Jest mega pogubiona. I na pewno ten kokejny pan koło Niej nie jest dobrą partią. Gdyby Ją Pani widziała live, porozmawiała z Nią to by zobaczyła w Niej naprawdę piękną kobietę tego pokolenia z którego z Julką jesteśmy. Miłej niedzieli..