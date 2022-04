Maffashion o SEKSIE PO PORODZIE. "Ja poszłam w oddawanie bliskości dziecku"

Maffashian i Sebastian Fabijański należą do tych par, których wspólne życie budzi spore zainteresowanie wśród internautów. Choć z początku ich relacja budziła dość mieszane reakcje w sieci, to okazało się, że ta miłość przetrwała próbę czasu.

Na co dzień Maffashion zarabia w sieci na dzieleniu się z fanami życiem prywatnym, więc chyba nikogo nie dziwi jej wylewność na temat różnych osobistych spraw. Co prawda influencerka wciąż milczy jak zaklęta, gdy dziennikarze pytają ją o tajemniczą relację Sebastiana Fabijańskiego z Rafalalą, ale ostatnio otworzyła się w innej kwestii... Maff opowiedziała o tym, jak ciąża wpłynęła na jej życie seksualne.

Rozmawialiśmy o tym z Sebastianem i bez względu na to, jakie są spekulacje, ciąża nie była niespodzianką. To było planowane. (...) Od razu po ciąży czułam się osobą seksualną. Wiadomo, gdy kobieta rodzi, to działają u niej hormony. Te emocje przenosi się na dziecko, na tę bliskość, więc mniej potrzebuje jej od partnera. Plus dochodzi oczywiście połóg. Ja poszłam w oddawanie bliskości i uwagi dziecku, więc częstotliwość zbliżeń z partnerem oczywiście się zmieniła. No i przez zmęczenie, powiedzmy sobie szczerze. Lubię też, jak jest klimat, jakieś budowanie napięcia, chyba zresztą większość kobiet tak ma. A tutaj teraz nie ma na to przestrzeni - wyznała w rozmowie z serwisem Ofemin.