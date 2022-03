Sebastian Fabijański i Maffashion z NIETĘGIMI MINAMI buszują po sklepach z ubraniami (ZDJĘCIA)

tak było! 24 min. temu zgłoś do moderacji 109 1 Odpowiedz

Rafafafa go usiłowała zaszantażować filmem, który wrzuciła ze swojego mieszkania (!!!) w którym przyjmuje klientów. Był tam w nocy i zestresowany nie chciał powiedzieć jak ma na imię :))). Zasłoniła jego twarz, myślała, że postraszy, on zapłaci i po kościach się rozejdzie (jak w przypadku poprzednich wymuszeń których ma na koncie wiele) natomiast ludzie natychmiast poznali kto to jest i mleko się po prostu wylało.... Z niewinnej próby kolejnego poszantażowania zrobiła się siara na cała Polskę. Obydwoje spanikowani zaczęli robić jakiś cyrk o "promocji filmu" nie bardzo dbając o to by historia się kupy kleiła bo była wymyslona na prędce, byle twarz ratować. Żeby było jasne: nic mi do tego kto z kim co w łóżku lubi natomiast zdrada jest zawsze wstrętna i zakłamanie też jest wstrętne. Sebuś w każdym jednym wywiadzie powtarza jak bardzo nieszczerości i kłamstw nienawidzi i ma "radar na fejki" a prowadzi podwójne życie. Nie sądzę by Maff akceptowała publiczne jazdy z Rafalalą, nawet jeśli mają otwarty związek, bo to delikatne kwestie wizerunkowe (a więc stricte finansowe dla niej).