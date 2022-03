Siostra Sebastiana Fabijańskiego komentuje jego spotkania z Rafalalą: "Pytam go, JAKI BYŁ CEL tego wszystkiego"

Nie chcę wysnuwać wniosków po tym, co ludzie piszą, bo to jest bardzo nieprzyjemne prywatnie. Jak czytam to, co jest w internecie, to nie traktuję tego wszystkiego tak jak jest - powiedziała zachowawczo w wywiadzie dla Jastrząb Post.

Wiem, jak funkcjonują media, więc zdaje sobie sprawę, że wiele rzeczy to są niedomówienia albo przemówienia. Więc pytam go o zdanie, jaki był cel tego wszystkiego, co się wydarzyło, mówię mu, co myślę i dyskutujemy na ten temat. Ale on wie, co robi. Jest inteligentnym facetem i doceniam go bardzo za to, jakim facetem jest.