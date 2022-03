Reżyserka "Innych ludzi" NIE MIAŁA POJĘCIA o osobliwej promocji jej filmu przez Sebastiana Fabijańskiego i Rafalalę

urszula 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A tak Urszula martwi się polską praworządnością: To stosunkowo dziwne pytanie. (...) To, że kraje członkowskie podejmują inicjatywę, nie oznacza, że szefowa KE powinna dołączać. (...) Szefowa KE ma swoje własne kanały komunikacyjne z prezydentem (Wołodymyrem) Zełenskim – powiedział rzecznik KE Eric Mamer pytany, dlaczego przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie pojechała z premierami Polski, Czech i Słowenii do Kijowa.