Rafalala przypomina o sobie, publikując nagranie z tajemniczym mężczyzną. "Odwiedził mnie PEWIEN ZNANY AKTOR"

Coz 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Przecież to ci konserwatywni lubią chłopów tak było z założycielem najbardziej skrajnie prawicowej partii przeciw lgbd na Węgrzech a potem go złapali na orgii z geyami mimo ze miał zone i dzieci. Teraz wyciekły filmy gościa z yt prawicowego który obrażał geyow a na filmiki robi loda i skacze na penisie haha. To są właśnie ci konserwatywni są przeciw bo ich to podnieca i tego się boja normalny człowiek będzie miał gdzies dwóch chlopow bo nie ma takich skłonności