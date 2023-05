Maffashion odpowiada na pytania fanów i GORZKO podsumowuje ostatni rok: "Jestem WYTRZYMAŁA, ale..."

Bbv 22 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Jej problemy w porównaniu z problemami ludzi, którzy się zastanawiają jak dotrwać do końca miesiąca i za co kupić jedzenie to pikus. Czy te celebrytki obrzydliwie bogate w kase i obrzydliwie biedne jeżeli chodzi o inteligencje mogą w końcu zamilknąć?! Niech sobie reklamują co chcą, nawet te swoje gole dupska niech wywalają na Insta, ale niech przestaną te swoje problemy wyolbrzymiać i biadolić jak im zle.