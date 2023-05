TVN przeprasza Maffashion, a Sebastian Fabijański publikuje OŚWIADCZENIE

Gość przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co was obchodzi z kim on śpi. Promujecie homo, rozpływacie się nad homo, ale temu chłopakowi żyć nie dacie. Oglądacze netfliksa, poprawni politycznie, każdy z was chce być LGBT,albo się chociaż kolegować z takim. Żal. Podziwiam Pana Sebastiana, żyje jak chce, odczepcie się od niego. Szafirka dalej lansuje się na czym się da. Nie, nie jestem krewną, mamą. Pocałujcie mnie.