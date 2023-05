TVN przeprasza Maffashion za odcinek "Uwagi" o Fabijańskim, a blogerka GRZMI: "Nie pozwolę na wycieranie sobie mną i dzieckiem gęby"

Monka33 32 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Mariusz ty mnie nie kochasz:((((. Na fb dostałam kilkanaście zaproszeń do gry klondike:). Powiem ci że gra jest ciekawa i wciągająca bo ciągle coś w niej nowego dodają a to bonusy energetyczne a to kolekcje a to narzędzia potrzebne by przejść dany poziom. Mam już 63 osoby /somsiadów którzy zamiast mi wysyłać konkretne prezenty to przychodzą na moje pole by jajka wykradać albo skrzynie ze złotem które powstają po wykopaniu dużych drzew🙂. W grę grają Polacy jak i obcokrajowcy. Muszę nazbierać 99 rubinów by zakupić psa wtedy żaden odwiedzający mnie somsiad nic mi nie ukradnie. Dziwne jest ptactwo w tej grze, zostawiają gniazda tam gdzie jest ciężko dotrzeć, kot by mi się przydał do otwierania skrytek u gniazd ale żeby go otrzymać muszę zdobyć 39-49 rubinków hahahaha😄😄😄😄. Kurcze żebym wiedziała że do gry zaprosiłam złodziei cudzych jajek to bym wcześniej psa kupiła😄😄😄😄😄, nie zawsze mam czas by wejść na tą grę ale powiem ci że to jest mega pochłaniacz czasu ale bardzo przyjemny😄😄😄😄😄. Kto by pomyślał że dziewczyna 33 letnia może tak się wciągnąć😄😄😄. Kochasz????to kochaj Dydu🙂.