Maffashion PŁACZE NA PODŁODZE zaskoczona przez urodzinowe przyjęcie-niespodziankę z "blu3aby" i ekipą (WIDEO)

Poldek 9 min. temu

Pamiętam czasy jak chodziłem do szkoły podstawowej. Pewna grupa ludzi w klasie nie potrafiła płynnie czytać i pisać. Też na pewno to przeżyliście. Człowiek się zastanawiał czy będą się nadawali do jakiejkolwiek pracy. A dzisiaj celebryci to w 70% ludzie których właśnie z tego pamiętamy. Niestety o tym czasami zapominamy:)