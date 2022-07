Wiemy, kim jest nowa SYMPATIA Maffashion! Współpracuje z kanałem "Z Dvpy" i próbuje zaistnieć jako raper (ZDJĘCIA)

Sebastian Fabijański, Maffashion i Rafalala zdominowali w ostatnim czasie media plotkarskie w Polsce. Wszystko zaczęło się od tajemniczego spotkania Sebastiana i Rafalali, z którego nagrania miały być potem wykorzystywane do szantażowania aktora. Niespodziewanie do tego egzotycznego tercetu dołączyła niedawno niejaka Izabela, która zaczęła publicznie oskarżać Maffashion o odbicie jej chłopaka. Miał to być dowód na to, że Maff również nie była wierna Sebastianowi.

Według relacji Izabeli, Maffashion miała poznać swoją nową sympatię kilka tygodni temu na służbowym wyjeździe we Francji. Mateusz, bo tak na imię ma ten tajemniczy mężczyzna, według wersji Izabeli, był z nią jeszcze wtedy w związku. Głos postanowił zabrać w końcu sam zainteresowany. Młody mężczyzna wydał oświadczenie, w którym zarzuca swojej ex kłamstwo. Twierdzi, że to on podjął decyzję o odejściu od Izabeli i dopiero później wszedł w bliższą relację z Maffashion.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Koniec miłości Maffashion i Fabijańskiego i nowe gwiazdy Polsatu

Znajomość Maff i Mateusza prędko okazała się jednak czymś więcej, niż tylko przelotnym flirtem.

Poznali się kilka tygodni temu i nadal się spotykają, Maffashion się tego nie wypiera - zdradza nasze źródło.

Kim jest tajemniczy Mateusz? Pierwsze kroki w show biznesie stawiał pod okiem Macieja Dąbrowskiego z kanału "Z Dvpy", któremu pomagał przy jego programie jako operator kamery. Wkrótce chłopak zapragnął wystąpić przed kamerą i to w roli rapera. Zaczął tworzyć pod pseudonimem "Mateusz Be". Na szczególną uwagę zasługuje tutaj teledysk do piosenki Patera, w którym biega po Warszawie za dziewczyną w przebraniu zakonnicy, której spod habitu wypada korek analny.

W nieco nowszej odsłonie Mateusz występuje na YouTube jako "Blue Baby". Tu już zrobiło się poważniej. W teledysku zatytułowanym Tęsknię nowy "kolega" Maffashion wije się oblepiony płatkami róż pod prysznicem, trzymając przy ustach butelkę wódki. Co ciekawe, nowe teledyski zaczęły być publikowane na przestrzeni ostatniego tygodnia...

Myślicie, że Mateusz i Maff będą razem szczęśliwi?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.