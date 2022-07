Sebastian Fabijański broni Maffashion (?), jednocześnie przyznając: "W ostatnich tygodniach związku MIAŁA ROMANS"! Elegancko?

Karolina 47 min. temu zgłoś do moderacji 308 146 Odpowiedz

Ta sytuacja tylko mnie utwierdziła, że całe to celebryckie bagno nie jest warte uwagi. Z zewnątrz blichtr i uśmiechy, a jak to wygląda od środka- oto widzimy. Zdrady, kłamstwa, manipulacje to cena, którą muszą zapłacić Ci ludzie i z tym żyć. Afera z Opozdą i Królikowskim przycichła dzięki innym skandalom. Co teraz robi ona- wdzięczny się na instagramie z uśmiechem próbując sprzedać szmatki,a później co.. jazda na terapię. Myślę, że tutaj będzie podobnie. Współczuję ich dzieciom, bo mają już złamane życia. Wychowywanie się w rozbitej rodzinie jest ciężkie, co z tego, że będą pieniądze. Nie będzie tego co dla dziecka najważniejsze- ciepłego domu, dorastania obserwując kochających rodziców. Mówię do siebie i do was, kiedy zobaczycie kolejne relacje na instagramie tych ludzi to bierzcie poprawkę na to, że te uśmiechy są przyklejone, a ci ludzie zakłamani sami przed sobą. Zastanówmy się czy życie jest tego warte. Uważam, że NIE.