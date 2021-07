Maffashion potwierdza ZARĘCZYNY z Sebastianem Fabijańskim! (FOTO)

Co ciekawe, to właśnie w tamtym czasie pojawiły się w mediach doniesienia o tym, że wówczas jeszcze przyszli rodzice Bastka zmienili status z konkubentów na narzeczonych. Zaręczyny miał sugerować pierścionek, który na jednym z ówczesnych nagrań zaprezentowała Maff (swoją drogą łudząco podobny do tego, który pokazała teraz). Blogerka wówczas szybko jednak ucięła plotki, zaprzeczając, jakoby widniejąca na jej dłoni biżuteria była tą, którą w geście miłości podarował jej chłopak. Julka wytłumaczyła wtedy, że pierścionek zakupiła samodzielnie w jednej z sieciówek za jedyne 29 złotych, nie komentując jednak kwestii samych zaręczyn.