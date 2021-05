Sebastian Fabijański o tym, dlaczego nie opowiada o związku z Maffashion: "SHIT HAPPENS!"

Uważam, że jest coś fałszywego i bezsensownego w publicznych deklaracjach - mówi Fabijański. Zwłaszcza, jeśli intensywnie i głośno opowiadasz o swojej miłości pod wpływem jakiegoś uniesienia czy w pierwszych tygodniach fascynacji tą drugą osobą. Kilku moich kolegów popełniło ten błąd i jest to im cały czas wypominane. Takie deklaracje są pułapką. Bo ja mogę coś deklarować na dzień dzisiejszy, ale w internecie zostanie to na zawsze i nikt nie dopisze przy tym małej gwiazdki z wyjaśnieniem: "ej, mordeczki, to jest stan na dzisiaj, weźcie pod uwagę, że za chwilę może być inaczej". Tylko krowa nie zmienia zdania. Różnie w życiu bywa. Shit happens! - podsumowuje chłopak Maff.

Relacje prywatne to relacje prywatne. One często są bardzo trudne. Czy jeżeli zacząłbym chodzić z partnerką na terapię dla par, to powinienem o tym opowiadać w wywiadach, jak niektórzy? Oczywiście, mógłbym to zrobić. To może być fajne świadectwo dla tych, którzy zabrnęli już w kozi róg, ale wstydzą się przyznać przed kolegami czy nawet swoją kobietą, że powinni pójść na terapię. I jak zobaczą, że gloryfikowany aktor, który ma wizerunek twardziela, też ma problemy, to może będzie im łatwiej poradzić sobie ze swoimi - duma Fabijański.