Maffashion ODRZUCIŁA sesję z Bastianem dla "Vogue'a": "Nie chcę, żeby wyglądało to tak, że na tym dziecku zarabiam"

Ja to odbieram bardziej jako informacje, przyzwolenie. Można równie dobrze taką sesje rodzinna poza blaskiem fleszy i rozgłosu wykonać. ...Pięknie intymnie.. Ale wiadomo, każdy zrobi jak chcę. A mnie by się marzyła raczej okładka mamy z dzieckiem z historia...coś co nas wzbogaci o wiedzę lub jest tyle mam walczących o zdrowie swoich pociech...dzięki takiej sesji mogliby mieć zasięg do większej masy ludzi i wsparcia. Aaa wiele z nas zacząć doceniać to co się ma najdroższe czyli. Zdrowie Pięknego dnia wszystkim !!