Maffashion zapowiada, że chce mieć więcej dzieci! "MOIM MARZENIEM JEST TRÓJKA"

Łatwo się planuje kiedy można się wyniesc w każdej chwili z tego chorego kraju. Ja się zastanawiam czy kobiety które wybierały obecna inkwizycję choć raz słyszałaly wywody ministrów pisu? Zreszta należących tez do ordo luris. Antykoncepcja to morderstwo, Antykoncepcji trzeba zakazać bo KOBIETY(oczywiście nie mężczyźni) stały się rozwiązłe, za seks podczas okresu czeka Cię potępienie, zakaz rozwodów, zakaz aborcji już wszedł-chcą dołożyć kary dożywocia dla kobiet które wykonają taki zabieg, Ziobro już ścigał kobiety które przeżył aborcje jeszcze przed wyrokiem. Emilewicz rzada zakazu badań prenatalnych żeby kobiety nie mogły dowiedzieć się o wadach płodu i przypadkiem nie pojechały po za granice katoszariatu. Czarnek wszędzie głosi ze kobieta jest tylko od rozkładania nog i rodzenia w wieku 20, bo jak zacznie w wieku30 to ile zdarzy urodzić? Ze nauka i chodzenie do pracy kobiet to skutek tego ze wmawia się kobietom, ze nie musza robić tego do czego zostały stworzone przez Boga. Ze maja przyjmować pijanego męża po zdradach itd. Wszystko to słowa czarnka. Kolejny chce żeby dzieci uczyły się liter z księgi psalmów bo tak było w SREDNIOWIECZU. I jesteśmy bardzo naiwni jak myślimy ze skończy się na zakazie aborcji do czego tez zreszta nigdy miało nie dojść, bo był to NIETYKALNY wdg pisu i Lecha kompromis. I co? Teraz jak urodzisz dziecko bez głowy ma Ci wystarczyć pokój płaczu. Oczywiście ze koronę będą przedłużać i dążyć do tego żeby granice zamknąć a już na pewno wyjść z unii. Wiem zd długi ten kom ale mogłabym dalej wymieniać