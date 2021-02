Dumna z siebie Maffashion chwali się PŁASKIM BRZUCHEM 5 miesięcy po porodzie! (FOTO)

We wrześniu Maffashion dołączyła do stale powiększającego się grona mam-celebrytek. Przez cały okres ciąży szafiarka nie była jednak wylewna w temacie błogosławionego stanu, ukrywając ciążowe kształty i nie dzieląc się radosną nowiną aż do momentu, gdy na świecie pojawił się mały Bastian.