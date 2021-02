Romantyk Sebastian Fabijański szczerze o relacji z Maffashion: "Ten związek był WYZWANIEM"

To jest trochę tak, że Julka nie jest dla mnie "Maffashion". Jest po prostu Julką - ciągnął. Od początku było wiadomo, kim ja jestem, trochę tak "widziały gały, co brały" w obie strony. Ja od początku wiedziałem, że ona ma 1,5 miliona na Instagramie, ona wiedziała, że ja jestem Sebastian Fabijański, który generalnie o Instagramie wypowiada się w taki, a nie inny sposób. Być może to było powodem, dla którego ten związek był jakimś takim wyzwaniem. Być może ja trochę potrzebowałem się otworzyć na ten świat mediów społecznościowych i zobaczyć go z innej perspektywy, a Julia nabrać do niego dystansu.