Sebastian Fabijański ZNIKA Z INSTAGRAMA! "To nie jest zabawa dla mnie"

Pinezka 4 min. temu

On jest jakiś nie do końca zrównoważony jak na mój gust. Bardzo porywczy i wszystko go dotyka. Współczuję Maff. Fajna laska, a nie będzie z nim miała łatwego życia. Już zresztą widać, że tym dzieckiem nie jest tak zajarany jak na początku. To taki typ, co co chwilę potrzebuje nowych wrażeń.