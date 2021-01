Maffashion TŁUMACZY SIĘ za Sebastiana Fabijańskiego: "To z drugiej strony WYSZŁO CHAMSTWO!"

Komentujecie tu wszyscy post, w którym zabrakło jednej kluczowej rzeczy. Czyli tego, co faktycznie napisała dziewczyna. Jak to pięknie brzmi "ona zażartowała, że może wygra za rok, a on ją obraził i wyśmiał jej wagę". Następnie cały elaborat o tym, jak są nieszanowane kobiety. Sama jestem kobietą, sama uważam, że tekst o siłowni był cholernie słaby i nie na miejscu. Weźcie pod uwagę jednak, że było to napisane w odwecie za opublikowane chamskie story. Story, w którym dziewczyna, posługując się cytatem z kawałka rapowego "ale ku*wa Fabijański", postanowiła w ten sposób go zaczepić, oznaczając przy tym. Ten tekst niesie za sobą wszystkie chamstwa, obelgi, konflikt, z którym od kilku miesięcy Sebastian musiał się mierzyć. To tak, jakby każdy z Was tu zgromadzonych ciągle był opluwany. Tak, opluwany, bo każdy z nas ma uczucia! Każdy ma pewną granicę i nikt nie ma nerwów ze stali - rozpisuje się Maffashion, nawiązując do nieco rozdmuchanego konfliktu między Fabijańskim a Quebonafide.