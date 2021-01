Sebastian Fabijański WYŚMIAŁ FIGURĘ żartującej z niego internautki: "Życzę ci, żebyś trafiła na dobrego trenera"

Dyskusja zaczęła się od showbiznesowego plebiscytu na "drama queen" , w którym Sebastian Fabijański zajął 3. miejsce. Chcąc wykazać się dystansem do samego siebie Seba skomentował wyniki, pisząc, że ma nadzieję w przyszłości zdobyć złoty medal w tej kategorii. Odpowiedziała mu na to jedna z instagramowych fanek.

W przeciwieństwie do ciebie mam dystans i kompletnie nie wstydzę się swojej figury, a ty jako osoba publiczna chyba powinieneś wykazać się większym szacunkiem do twojego potencjalnego słuchacza. Pomijając fakt, że w żadnej wiadomości ciebie nie obraziłam. Życzę dystansu do siebie, bo to tylko żarty były. A no i szacunku do drugiej osoby i wyzbycia się przestarzałych żartów o czyjejś wadze. Po skończeniu gimnazjum takie żarty nie są już zabawne.