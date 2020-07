Sebastian Fabijański lojalnie staje w obronie Maffashion: "Kopiować Jessikę Mercedes, to jakby ROBIĆ KSERO Z KSERO"

Maffashion i Jessica Mercedes to bez wątpienia dwie najpopularniejsze polskie szafiarki. Nie dziwi zatem fakt, że od lat są obiektem porównywań. Choć same zainteresowane wielokrotnie zapewniały, że są do siebie przyjacielsko nastawione, nie da się nie zauważyć, że od początku swojej obecności w mediach społecznościowych wyraźnie ze sobą konkurują.