Maffashion wspomina trudne początki kariery blogerki: "Byłam PO PROSTU sprzedawczynią. Brakowało mi pieniędzy"

Przyjazd do Warszawy, praca na etacie, bo ja przeprowadziłam się do Warszawy, pracując w show roomie z biżuterią. Na stanowisku managera, który jeszcze prowadził bloga dla tamtejszej firmy. Oprócz tego byłam po prostu sprzedawczynią , doradczynią, stylistką, personal shopperką. Kończyłam studia w Poznaniu. Utrzymywałam się tutaj sama. Dojazdy na studia, łączenie tych wszystkich rzeczy, brak pieniędzy . To było ciężkie. W tamtym czasie miałam trochę takie załamania nastroju - przyznaje otwarcie Maffashion.

[Jakbym miała oceniać jego zaangażowanie], to nie tak dobrze, panie Sebastianie. (...) Faktycznie ja więcej się zajmuję dzieckiem, ale też, tak jak to mówiłaś na wstępie, zawsze wszystko spoczywa na matce. Sebastian też należy do tych totalnie zakochanych w dziecku ojcach. On mówi do niego cały czas "synu". Rzadziej Bastek. Wydaje mi się, że to też jest tak z facetami, że jak dziecko jest bardziej kontaktowe, to oni się bardziej uruchamiają. Wydaje mi się, że jak Bastek będzie miał dwa lata, to tylko do taty.