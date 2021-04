Tak będzie wyglądał dom Maffashion: nowoczesny wystrój, drewniane akcenty (ZDJĘCIA)

W domu Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego z pewnością nie zabraknie przestrzeni do rodzinnych spotkań. Planując wystrój wnętrz, rodzice małego Bastiana postawili na nowoczesny wystrój, klasyczne barwy i ciekawe dekoracyjne akcenty.

W życiu Maffashion bez wątpienia nie brakuje ostatnio zmian. We wrześniu ubiegłego roku blogerka i Sebastian Fabijański po raz pierwszy zostali rodzicami. Rodzice małego Bastiana już wkrótce planują także przeprowadzić się do nowego domu, w którym od kilku miesięcy trwają prace budowlane.

Planując wystrój domu, Maff i Seba postawili na prostotę w nowoczesnym stylu. We wnętrzach królować będą brązy, szarości i biele, nie zabraknie także interesujących drewnianych akcentów. Kuczyńska oprowadziła fanów m.in. po salonie, kuchni oraz gabinecie, który ma posłużyć Sebastianowi do pracy nad nowym materiałem muzycznym. Zdradziła także, co już wkrótce znajdzie się w święcących obecnie pustkami pomieszczeniach.